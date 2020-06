மாவட்ட செய்திகள்

கோவை வெள்ளலூரில் நவீன முறையில் குப்பைகளை மக்க வைக்கும் திட்ட பணிக்கான பூமி பூஜைஅமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + At Coimbatore Vellalaur Bhoomi Pooja for the project of modernizing garbage

கோவை வெள்ளலூரில் நவீன முறையில் குப்பைகளை மக்க வைக்கும் திட்ட பணிக்கான பூமி பூஜைஅமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார்