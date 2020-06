மாவட்ட செய்திகள்

மண்டியா மைசுகர் சர்க்கரை ஆலையை தனியாருக்கு விற்கக்கூடாது எடியூரப்பாவுக்கு - சித்தராமையா கடிதம் + "||" + Sugar plant should not be sold to private Siddaramaiah letter to Yeddyurappa

மண்டியா மைசுகர் சர்க்கரை ஆலையை தனியாருக்கு விற்கக்கூடாது எடியூரப்பாவுக்கு - சித்தராமையா கடிதம்