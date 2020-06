மாவட்ட செய்திகள்

அபுதாபியில் இருந்து சத்தியமங்கலம் வந்தவருக்கு கொரோனாஈரோடு மாவட்டத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 73 ஆக உயர்வு + "||" + Corona to Satyamangalam from Abu Dhabi The number of victims in Erode district increased to 73

அபுதாபியில் இருந்து சத்தியமங்கலம் வந்தவருக்கு கொரோனாஈரோடு மாவட்டத்தில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 73 ஆக உயர்வு