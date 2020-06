மாவட்ட செய்திகள்

முத்தண்ணன் குளக்கரையில் வசித்தவர்களை நகர பகுதியில் குடியமர்த்தக்கோரி மறியல் போராட்டம் எம்.பி. தலைமையில் திரளானவர்கள் பங்கேற்பு + "||" + Struggle to settle in the urban area

