மாவட்ட செய்திகள்

மீன், காய்கறி மார்க்கெட்டுகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியதுசமூக இடைவெளி காணாமல் போனது + "||" + Public gathering at fish and vegetable markets The social gap disappeared

மீன், காய்கறி மார்க்கெட்டுகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியதுசமூக இடைவெளி காணாமல் போனது