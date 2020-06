மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. பொதுத்தேர்வு எழுதுவோர் தங்குவதற்கு பிற்படுத்தப்பட்டோர் மாணவர் விடுதிகள் 11-ந்தேதி திறப்பு ; கலெக்டர் மலர்விழி தகவல் + "||" + SSLC General Election Writers to stay at Backward students hostels Opening on the 11th; Collector malarvili information

