மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் ‘ஹால் டிக்கெட்’பெறுவதற்கு ஏதுவாக 109 சிறப்பு பஸ்கள் இன்று முதல் இயக்கம் + "||" + SSLC Exam Writing Students Anything to get hall tickets 109 Special buses First movement today

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் ‘ஹால் டிக்கெட்’பெறுவதற்கு ஏதுவாக 109 சிறப்பு பஸ்கள் இன்று முதல் இயக்கம்