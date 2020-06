மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட உள்ளதால் மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள் + "||" + Farmers interested in the cultivation of tapioca

மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட உள்ளதால் மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்