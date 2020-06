மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்திற்கு ‘இ-பாஸ் இல்லாமல் வருபவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள்’ அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை + "||" + To the Coimbatore District Those without e-pass will be arrested Officials alert

