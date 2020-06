மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில்சுழற்சி முறையில் 400 ஓட்டல்கள் திறப்புவாடிக்கையாளர்கள் சமூக இடைவெளியுடன் அமர்ந்து சாப்பிட்டனர் + "||" + In the Nilgiris district Opening 400 hotels in rotation

