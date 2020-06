மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கோவில்கள், ஓட்டல்கள் திறக்கப்பட்ட நிலையில் வெளிமாநிலங்களுக்கு பஸ் போக்குவரத்து விரைவில் தொடங்கப்படும் என அறிவிப்பு + "||" + Temples in Karnataka Hotels opened Bus Transport to Outstations Announcement to be launched soon

