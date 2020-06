மாவட்ட செய்திகள்

பாலக்கோடு தாலுகாவில் 3 ஏரிகள் ரூ.1½ கோடியில் தூர்வாரும் பணி + "||" + Rehabilitation work on the 3 lakes at Rs.1½ crore In Palakkad Taluk

பாலக்கோடு தாலுகாவில் 3 ஏரிகள் ரூ.1½ கோடியில் தூர்வாரும் பணி