மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாநகரில்‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு + "||" + In the city of Tirunelveli 'Smart City' projects Hurry up and finish

நெல்லை மாநகரில்‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு