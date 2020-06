மாவட்ட செய்திகள்

மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் நூதன முறையில் மனுநெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கொடுத்தனர் + "||" + Public appeal in a fresh manner urging the closure of the bar

மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் நூதன முறையில் மனுநெல்லை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கொடுத்தனர்