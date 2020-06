மாவட்ட செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு ஹால்டிக்கெட் வினியோகம்முக கவசம்-கை கழுவும் திரவமும் வழங்கப்பட்டது + "||" + SSLC Distributed to students Hall Tickets Facial shield-hand wash was also provided

