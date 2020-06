மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்தாலும் சிகிச்சை அளிக்க வசதி உள்ளதுகலெக்டர் தகவல் + "||" + In the district Coronavirus intensification may facilitate treatment

மாவட்டத்தில்கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்தாலும் சிகிச்சை அளிக்க வசதி உள்ளதுகலெக்டர் தகவல்