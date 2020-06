மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க கோரி - வடமாநில தொழிலாளர்கள் சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா + "||" + To be sent home Northland workers Darna sitting on the road

சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க கோரி - வடமாநில தொழிலாளர்கள் சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா