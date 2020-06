மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் கொரோனா நிவாரணமாக ரூ.12,500 வழங்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்கம்யூனிஸ்டு கட்சிகள் சார்பில் நடந்தது + "||" + Relief of Corona in Tanjore District Rs. 12,500 demonstration for donations

