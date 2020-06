மாவட்ட செய்திகள்

மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வு: பா.ஜனதாவில் யாருக்கும் அதிருப்தி இல்லை - மந்திரி ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பேட்டி + "||" + Nobody is dissatisfied with BJP Interview with Minister Ramesh Jorgikoli

மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வு: பா.ஜனதாவில் யாருக்கும் அதிருப்தி இல்லை - மந்திரி ரமேஷ் ஜார்கிகோளி பேட்டி