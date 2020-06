மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு ஒரே நாளில் 120 பேர் பலி - மாநகராட்சி துணை கமிஷனர், கவுன்சிலரும் உயிரிழப்பு + "||" + To Corona in Maratham 120 people killed overnight Deputy Commissioner of Corporation The councilor also died

