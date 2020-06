மாவட்ட செய்திகள்

கத்தார் நாட்டில் இருந்துநெல்லைக்கு வந்த 50 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + From Qatar 50 people came to Tirunelveli Corona testing

