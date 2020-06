மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணாக்குடி கிராமத்தில் உள்ளரசாயன ஆலையை மூடக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + In the village of Kannakudi Public struggle to close chemical plant

கண்ணாக்குடி கிராமத்தில் உள்ளரசாயன ஆலையை மூடக்கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம்