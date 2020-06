மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகரில் ரூ.441 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய ஈரடுக்கு மேம்பாலம் ; முதல்-அமைச்சர் இன்று திறந்து வைக்கிறார் + "||" + In Salem metropolis Built at Rs.441 crore The new two-lane highbridge; The Chief Minister opens today

