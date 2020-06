மாவட்ட செய்திகள்

டாக்டர் தம்பதியிடம் நகை பறித்தவர்களை பிடிக்கச்சென்றபோலீஸ்காரரை அரிவாளால் வெட்டியவர் தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார் + "||" + The man who slashed the policeman Hanging on the corpse in sleep

டாக்டர் தம்பதியிடம் நகை பறித்தவர்களை பிடிக்கச்சென்றபோலீஸ்காரரை அரிவாளால் வெட்டியவர் தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார்