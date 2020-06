மாவட்ட செய்திகள்

பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ளமாநகராட்சி கட்டிடம் சமுதாய கூடமாக மாற்றப்படுமா?பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + In useless condition Will the Municipal Building be converted into a community hall?

பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ளமாநகராட்சி கட்டிடம் சமுதாய கூடமாக மாற்றப்படுமா?பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு