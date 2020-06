மாவட்ட செய்திகள்

ரவுடியை கொன்றவர்களை பழிவாங்க திட்டம் தீட்டிய 4 பேர் கைது + "||" + Four arrested for plotting revenge on those who killed Rowdy

ரவுடியை கொன்றவர்களை பழிவாங்க திட்டம் தீட்டிய 4 பேர் கைது