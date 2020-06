மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு மண்டலத்தின் காலம் 14 நாட்களாக குறைப்புமந்திரி ராஜேஸ் தோபே அறிவிப்பு + "||" + Reduction of the corona control zone to 14 days

மராட்டியத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு மண்டலத்தின் காலம் 14 நாட்களாக குறைப்புமந்திரி ராஜேஸ் தோபே அறிவிப்பு