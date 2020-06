மாவட்ட செய்திகள்

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே 3 பேரை கொன்ற ஒற்றை யானை தெங்குமரஹடா வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது + "||" + A single elephant that killed 3 people was left in the wilderness

தேன்கனிக்கோட்டை அருகே 3 பேரை கொன்ற ஒற்றை யானை தெங்குமரஹடா வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது