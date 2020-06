மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதல்: திருமண நாளில் கோவிலுக்கு சென்ற டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர் மகனுடன் பலி + "||" + Truck collision with motorcycle: Task force supervisor kills son at temple on wedding day

மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதல்: திருமண நாளில் கோவிலுக்கு சென்ற டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர் மகனுடன் பலி