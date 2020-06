மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து போலி இ-பாஸ் தயாரித்து குமரிக்கு வந்த 6 பேர் சிக்கினர் டிரைவர் கைது; கார் பறிமுதல் + "||" + Six trapped in Kumari preparing fake e-pass from Chennai Car confiscation

சென்னையில் இருந்து போலி இ-பாஸ் தயாரித்து குமரிக்கு வந்த 6 பேர் சிக்கினர் டிரைவர் கைது; கார் பறிமுதல்