மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தை பெற்ற பெண் இறந்ததால் பரபரப்பு - உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + At Tirupur Government Hospital Death of baby girl Relatives struggle to buy the body

திருப்பூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தை பெற்ற பெண் இறந்ததால் பரபரப்பு - உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்