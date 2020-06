மாவட்ட செய்திகள்

84 நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு சென்ற நிலையில் குறைந்த அளவே இறால் சிக்கியதால் ராமேசுவரம் மீனவர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + After going to sea for 84 days Because shrimp are scarce Rameshwaram fishermen disappointed

