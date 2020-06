மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மருத்துவமனைகளில்கொரோனா நோய் சிகிச்சை கட்டணத்தை அரசே நிர்ணயிக்கும்மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + In private hospitals The government will fix the cost of coronary disease treatment Interview with Minister Sudhakar

தனியார் மருத்துவமனைகளில்கொரோனா நோய் சிகிச்சை கட்டணத்தை அரசே நிர்ணயிக்கும்மந்திரி சுதாகர் பேட்டி