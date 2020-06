மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் 32 இடங்களில் கொரோனா தடுப்பு உதவி மையங்கள் - ‘தெர்மல் ஸ்கேனர்’ மூலம் பொதுமக்களுக்கு பரிசோதனை + "||" + Tirunelveli Corona Prevention Assistance Centers at 32 locations Testing in public with a thermal scanner

