மாவட்ட செய்திகள்

இலவச மின்சார திட்டம் தொடர வேண்டும் - கரும்பு விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Free electricity scheme to be continued - Emphasis on sugarcane farmers

இலவச மின்சார திட்டம் தொடர வேண்டும் - கரும்பு விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்