மாவட்ட செய்திகள்

கூடுதல் இழப்பீடு கோரி உயர்மின் கோபுர பணிகளை தடுத்து விவசாயிகள் முற்றுகை - பல்லடம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Seeking additional compensation The tower works of the highest Farmers blockade - Perverse near Palladam

கூடுதல் இழப்பீடு கோரி உயர்மின் கோபுர பணிகளை தடுத்து விவசாயிகள் முற்றுகை - பல்லடம் அருகே பரபரப்பு