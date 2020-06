மாவட்ட செய்திகள்

மதுபாட்டில்கள் விற்று தீர்ந்ததால் பல மணி நேரம் காத்திருந்து வாங்கிச் சென்ற மது பிரியர்கள் + "||" + Wine brewers who wait and buy for hours as liquor stores sell out

மதுபாட்டில்கள் விற்று தீர்ந்ததால் பல மணி நேரம் காத்திருந்து வாங்கிச் சென்ற மது பிரியர்கள்