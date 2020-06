மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கனூர் பகுதியில், 26 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - முககவசம் தயாரிக்கும் கம்பெனியில் பணியாற்றியவர்களால் பரவியது + "||" + In the Tirukkanur area, 26 people infected with coronavirus In the company of making mulch Spread by those who served

