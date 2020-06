மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அரசின் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கு மத்திய அரசு பாராட்டு - எடியூரப்பா மகிழ்ச்சி + "||" + Corona prevention tasks of the state of Karnataka Central Government Appreciation Yeddyurappa is happy

