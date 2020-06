மாவட்ட செய்திகள்

3 நாட்கள் மட்டுமே திறக்க அனுமதி: வேலூர் நகரில் பெரும்பாலான கடைகள் அடைப்பு - தடையை மீறி விற்பனை செய்தவர்கள் விரட்டியடிப்பு + "||" + Allow only open for 3 days: Most stores in the city of Vellore shutters

3 நாட்கள் மட்டுமே திறக்க அனுமதி: வேலூர் நகரில் பெரும்பாலான கடைகள் அடைப்பு - தடையை மீறி விற்பனை செய்தவர்கள் விரட்டியடிப்பு