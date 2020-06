மாவட்ட செய்திகள்

செஞ்சி அருகே பரபரப்பு: பட்டாக்கத்தியால் வாலிபரை வெட்டி மொபட் திருட்டு - தாய், பாட்டியிடமும் நகையை பறித்துச்சென்ற கும்பலுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Chenge:Cut the young man with the sword Theft of the Moped

செஞ்சி அருகே பரபரப்பு: பட்டாக்கத்தியால் வாலிபரை வெட்டி மொபட் திருட்டு - தாய், பாட்டியிடமும் நகையை பறித்துச்சென்ற கும்பலுக்கு வலைவீச்சு