மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே, பட்டாசு தொழிலாளர்களை ஏற்றி வந்த மினி பஸ் கவிழ்ந்தது + "||" + Near Srivilliputhur, Fireworks were transporting workers The mini bus toppled

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே, பட்டாசு தொழிலாளர்களை ஏற்றி வந்த மினி பஸ் கவிழ்ந்தது