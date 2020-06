மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்ட அறிவியல் மையம் ஏற்பாடு: வீட்டில் இருந்தே சமூகவலைதளத்தில் சூரிய கிரகணத்தை பார்த்த பொதுமக்கள் + "||" + Organized by the District Science Center From home to social circle The public who witnessed the solar eclipse

மாவட்ட அறிவியல் மையம் ஏற்பாடு: வீட்டில் இருந்தே சமூகவலைதளத்தில் சூரிய கிரகணத்தை பார்த்த பொதுமக்கள்