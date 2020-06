மாவட்ட செய்திகள்

விநாயகா் சதுர்த்தி வழிபாட்டுக்கு பிரமாண்ட சிலை வைக்க வேண்டாம் - மண்டல்களுக்கு உத்தவ் தாக்கரே அறிவுறுத்தல் + "||" + For the worship of Vinayak Chaturthi Don't put a giant statue Advice of Uttav Thackeray for Mandalas

விநாயகா் சதுர்த்தி வழிபாட்டுக்கு பிரமாண்ட சிலை வைக்க வேண்டாம் - மண்டல்களுக்கு உத்தவ் தாக்கரே அறிவுறுத்தல்