மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சாத்தான்குளத்துக்கு வந்த 5 பேருக்கு கொரோனா - சுகாதார பணிகள் தீவிரம் + "||" + From Chennai came to sattankulam Corona for 5 people The intensity of health care

சென்னையில் இருந்து சாத்தான்குளத்துக்கு வந்த 5 பேருக்கு கொரோனா - சுகாதார பணிகள் தீவிரம்