மாவட்ட செய்திகள்

மாயனூர் தடுப்பணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கக்கோரி விவசாயிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + Farmers sit in protest for irrigation water from Mayanur block

மாயனூர் தடுப்பணையில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கக்கோரி விவசாயிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்