மாவட்ட செய்திகள்

பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு அறிவித்த ரூ.20 லட்சம் கோடி தொகுப்பால் ஏழைகளுக்கு பயனில்லை - துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் சொல்கிறார் + "||" + Announced by the central government to improve the economy With a package of Rs 20 lakh crore No benefit to the poor Says Deputy First-Minister Ajitpawar

பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த மத்திய அரசு அறிவித்த ரூ.20 லட்சம் கோடி தொகுப்பால் ஏழைகளுக்கு பயனில்லை - துணை முதல்-மந்திரி அஜித்பவார் சொல்கிறார்