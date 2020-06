மாவட்ட செய்திகள்

கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததால் ஊட்டி நகராட்சி மார்க்கெட்டில் பயங்கர தீ விபத்து - 81 கடைகள் எரிந்து நாசம் + "||" + As the Qiaz cylinder exploded Terrific in Ooty Municipal Market Fire accident - 81 shops burned

கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததால் ஊட்டி நகராட்சி மார்க்கெட்டில் பயங்கர தீ விபத்து - 81 கடைகள் எரிந்து நாசம்