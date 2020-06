மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தேனி உள்பட 5 நகராட்சிகளில் புதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் முழு ஊரடங்கு - பொருட்கள் வாங்க மக்கள் குவிந்ததால் வாகன நெரிசல் + "||" + To control corona distribution In 5 municipalities including Theni Full curfew with new restrictions

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தேனி உள்பட 5 நகராட்சிகளில் புதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் முழு ஊரடங்கு - பொருட்கள் வாங்க மக்கள் குவிந்ததால் வாகன நெரிசல்