மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் அருகே, குடும்ப தகராறில், தரையில் அடித்த 1½ வயது குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி சாவு - கொலை வழக்காக பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை + "||" + Family dispute near Thiruvarur, 1½ year old child hitting the ground Death without treatment

திருவாரூர் அருகே, குடும்ப தகராறில், தரையில் அடித்த 1½ வயது குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி சாவு - கொலை வழக்காக பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை